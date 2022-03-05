Началась церемония открытия зимних Паралимпийских игр 2022 года в Пекине

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Церемония открытия XIII зимних Паралимпийских игр 2022 года в Пекине в эти минуты походит на столичном Национальном стадионе, известном как «Птичье гнездо», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Паралимпийцы, представляющие почти 50 стран с национальными флагами выходят на стадион «Птичье гнездо».

В эти минуты казахстанские спортсмены проходят по Национальному стадиону в Пекине в ходе торжественной церемонии открытия зимней Паралимпиады.

Знаменосец Паралимпийской сборной Казахстана - бронзовый призер Кубка мира по паралыжным гонкам, мастер спорта международного класса Ербол Хамитов.

В состав паралимпийской сборной Казахстана также входят Александр Герлиц, Сергей Усольцев, Юрий Березин и Денис Петренко.

Казахстанские паралимпийцы выступят в паралыжных гонках и парабиатлоне.



XIII зимние Паралимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 13 марта. В них принимают участие более 700 спортсменов из почти 50 стран.

XIII зимние Паралимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 13 марта. В них принимают участие более 700 спортсменов из почти 50 стран.





Фото: english.news.cn



В ходе Игр в Пекине паралимпийцы разыграют 78 комплектов наград в шести видах спорта: лыжных гонках, биатлоне, горнолыжном спорте, следж-хоккее, керлинге на колясках и сноуборде. Первой дисциплиной с участием казахстанских паралимпийцев станет парабиатлон. Казахстан представляют Сергей Усольцев и Александр Герлиц. Соревнования пройдут 5 марта в Чжанцзякоу провинции Хэбэй.