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    18:39, 04 Март 2022 | GMT +6

    Началась церемония открытия зимних Паралимпийских игр 2022 года в Пекине

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    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Церемония открытия XIII зимних Паралимпийских игр 2022 года в Пекине в эти минуты походит на столичном Национальном стадионе, известном как «Птичье гнездо», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Паралимпийцы, представляющие почти 50 стран с национальными флагами выходят на стадион «Птичье гнездо».

    В эти минуты казахстанские спортсмены проходят по Национальному стадиону в Пекине в ходе торжественной церемонии открытия зимней Паралимпиады.

    Знаменосец Паралимпийской сборной Казахстана - бронзовый призер Кубка мира по паралыжным гонкам, мастер спорта международного класса Ербол Хамитов.

    В состав паралимпийской сборной Казахстана также входят Александр Герлиц, Сергей Усольцев, Юрий Березин и Денис Петренко.

    Казахстанские паралимпийцы выступят в паралыжных гонках и парабиатлоне.


    В ходе Игр в Пекине паралимпийцы разыграют 78 комплектов наград в шести видах спорта: лыжных гонках, биатлоне, горнолыжном спорте, следж-хоккее, керлинге на колясках и сноуборде. Первой дисциплиной с участием казахстанских паралимпийцев станет парабиатлон. Казахстан представляют Сергей Усольцев и Александр Герлиц. Соревнования пройдут 5 марта в Чжанцзякоу провинции Хэбэй.

    XIII зимние Паралимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 13 марта. В них принимают участие более 700 спортсменов из почти 50 стран.




    Фото: english.news.cn



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