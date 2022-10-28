РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:23, 28 Октябрь 2022 | GMT +6

    Началась церемония награждения национальной премии URKER-2022

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане определят победителей национальной премии URKER-2022 в области печатной, радио- и интернет-журналистики. Церемония награждения лауреатов проходит в столичном «Қазмедиа орталығы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    URKER проходит в рамках медианедели Astana Media Week.

    В этом году конкурс проводится по 13 номинациям, из них три специальных приза в честь выдающихся личностей, чей вклад в развитие медиасферы неоценим.

    Всего в адрес организаторов поступило 544 работы на соискание Премии, наибольшее количество заявок поступило по направлениям: «Лучший материал на социальную тему», «Лучшее интервью года», «Лучший аналитический материал года» и «Лучший репортаж года». Лучшие работы отбирали члены жюри, в состав которого вошли авторитетные журналисты, медиаменеджеры и международные медиаэксперты.

    Финалистам присваивается звание победителя с вручением свидетельства, памятной статуэтки URKER и денежной премии в размере 1 миллиона тенге.

    В преддверии церемонии награждения члены жюри объявили номинантов престижной Премии, в шорт-лист вошли 52 номинанта.

    С именами номинантами URKER можно ознакомиться здесь.

    Казахстанская Национальная премия URKER, присуждаемая за достижения в области печатной, радио- и интернет-журналистики учреждена в 2017 году с целью выявления талантливых журналистов и творческих коллективов, признания их вклада в развитие профессиональной журналистики и привлечения к их творчеству широкого общественного внимания.

    Организаторами Премии являются Министерство информации и общественного развития РК и Корпоративный Фонд «Медиа дамыту қоры». Спонсоры мероприятия – РТРК «Казахстан» и АО «Агентство «Хабар».


    Теги:
    СМИ Астана для mail.ru
    Сейчас читают
    Сегодня, 22:51
    Мать оставленного в чайхане младенца нашли в Актобе
    Сегодня, 22:22
    Казахстан за день не смог завоевать медалей на Азиаде в Ханчжоу
    Сегодня, 22:00
    Землетрясение в Китае зафиксировали казахстанские сейсмологи
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!