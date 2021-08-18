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Началась акция по пополнению сельских библиотек Казахстана

18 Августа 2021 15:22
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Началась акция по пополнению сельских библиотек Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии Дня семьи в Казахстане реализуется республиканская благотворительная акция по пополнению книжного фонда сельских библиотек «Ауылыма кітап», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития РК.

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Сбор и доставка книг в сельские библиотеки всех регионов Казахстана проводится с 16 августа по 20 сентября 2021 года.

К участию в акции приглашаются инициативные группы, коммерческие организации и все, кому небезразличны вопросы детского просвещения.

Характеристика передаваемых книг:

Жанр – современная детская и молодежная литература;

Формат – на бумажном и (или) электронном носителях;

Языки – казахский, русский и английский.

Возможно дополнительное предоставление развивающих настольных игр для детей и подростков.

Цель акции - формирование высоких гражданских и духовно-нравственных ориентиров у подрастающего поколения, проживающего в отдаленных населенных пунктах, посредством продвижения культуры чтения и расширения библиотечного фонда сельских школ.

Собирайте и приносите книги в ближайшие проектные офисы «Рухани жаңғыру»!

Контакты офисов по регионам: https://kipd.kz/ru/regionalnye-proektnye-ofisy

Книги в электронном формате отправляйте на почту jakupova@cisc.kz

Просим поддержать акцию и создать условия для развития подрастающего поколения!

По всем вопросам обращаться по номеру: 8 (7172) 72-96-49.

Следите за благотворительной акцией по хэштегу #Ауылымакітап2021

Акция реализуется при поддержке Министерства информации и общественного развития РК

«Центром поддержки гражданских инициатив» совместно с Центром по изучению института семьи КИОР «Рухани жанғыру.


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#Образование   #Культура   #Общество  
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