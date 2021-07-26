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Начала задыхаться и трясло: почему казахстанская теннисистка снялась с матча на Олимпиаде

26 Июля 2021 10:58
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Начала задыхаться и трясло: почему казахстанская теннисистка снялась с матча на Олимпиаде

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Ярослава Шведова на странице в Instagram рассказала о своем снятии с олимпийского турнира и показала момент из матча с австралийкой Айлой Томлянович, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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«Безумно не хотелось сниматься с игры, хотела доиграть матч. Но, к сожалению, при счете 3:2 стало очень плохо, сначала тошнило, потом начала задыхаться и стало трясти, и я оказалась на земле. Меня отвели на скамейку и 10 минут пытались привести в чувство. Судья и доктор давили на принятие решения, так как прошло очень много времени, и я понимала, что я уже не смогу продолжить игру, симптомы не уходили и становилось только хуже», — написала Шведова.

Напомним, Ярослава Шведова отказалась от продолжения борьбы при счете 5:7, 2:3. Ранее еще одна казахстанская теннисистка Зарина Дияс не доиграла свой первый матч из-за травмы на Олимпиаде-2020.

Напомним, что ранее олимпийские матчи провели другие казахстанцы: Елена Рыбакина вышла в третий круг теннисного турнира на Олимпиаде, обыграв шведку Ребекку Петерсон в двух сетах со счетом 6:2, 6:3.

У мужчин в одиночном разряде Михаил Кукушкин победил аргентинца Федерико Корию - 7:6, 7:5, а а Александр Бублик потерпел поражение от российского теннисиста Даниила Медведева (4:6, 6:7).


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#Спорт   #Олимпиада  
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