Начал свою работу внеочередной съезд партии «Nur Otan»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Под председательством Президента Казахстана, Председателя партии «Nur Otan» Касым-Жомарта Токаева начал работу внеочередной XXII съезд партии, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Работа съезда проводится в онлайн-формате. На съезде будут обсуждены приоритеты по дальнейшей модернизации работы партии.
Накануне стало известно об утверждении повестки внеочередного XXII съезда партии «Nur Otan».
Как отметил исполнительный секретарь партии Асхат Оралов, в работе съезда принимают участие 399 делегатов, представляющих каждый регион Казахстана.
28 февраля Постановлением Политического совета партии утверждена повестка съезда, в рамках которой планируется рассмотреть два вопроса: Внесение изменений в состав Политического совета партии. 2. Модернизация партии «Nur Otan».
Напомним, что 18 февраля Председатель партии «Nur Otan» Касым-Жомарт Токаев созвал внеочередной XXII съезд.
Ранее директор Института евразийской интеграции Уразгали Сельтеев выразил свое мнение касательно того, что ждать от внеочередного XXII съезда партии «Nur Otan» и ответил на вопросы возможного ребрендинга партии.
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