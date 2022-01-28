Начал работу внеочередной XXI Съезд партии «Nur Otan»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Начал работу внеочередной XXI Съезд партии «Nur Otan», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Начал работу внеочередной XXI Съезд партии «Nur Otan», в котором в онлайн-формате принимают участие 389 делегатов со всех регионов страны», - говорится в Twitter Акорды.

В режиме видеоконференцсвязи в Съезде участвуют руководство страны, члены Политического совета, представители региональных филиалов, депутаты и члены Правительства.

Ранее сообщалось об утверждении повестки XXI внеочередного Съезда партии «Nur Otan».

Постановлением Политического совета «Nur Otan»-а (согласно пункту 9.4. Устава) утверждена повестка XXI внеочередного Съезда: 1. Об избрании Председателя партии; 2. О внесении изменений и дополнений в Устав; 3. О внесении изменений в состав Политического совета.