+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -15 °С
Алматы: 0 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Начал работу внеочередной XXI Съезд партии «Nur Otan»

28 Января 2022 15:09
Поделиться:
Начал работу внеочередной XXI Съезд партии «Nur Otan»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Начал работу внеочередной XXI Съезд партии «Nur Otan», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Президент РК: Председательствовать партией «Nur Otan» - очень ответственная работа
Касым-Жомарт Токаев избран Председателем партии «Nur Otan» Нурсултан Назарбаев внес предложение об избрании Касым-Жомарта Токаева председателем «Nur Otan» Какие вопросы рассмотрят на Съезде партии «Nur Otan»

«Начал работу внеочередной XXI Съезд партии «Nur Otan», в котором в онлайн-формате принимают участие 389 делегатов со всех регионов страны», - говорится в Twitter Акорды.

В режиме видеоконференцсвязи в Съезде участвуют руководство страны, члены Политического совета, представители региональных филиалов, депутаты и члены Правительства.

Ранее сообщалось об утверждении повестки XXI внеочередного Съезда партии «Nur Otan».

Постановлением Политического совета «Nur Otan»-а (согласно пункту 9.4. Устава) утверждена повестка XXI внеочередного Съезда: 1. Об избрании Председателя партии; 2. О внесении изменений и дополнений в Устав; 3. О внесении изменений в состав Политического совета.


Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Нур Отан   #Политические партии  
Поделиться:

Автор:

Акбота Кузекбай

Новости по теме
Президент РК: Председательствовать партией «Nur Otan» - очень ответственная работа
Касым-Жомарт Токаев избран Председателем партии «Nur Otan»
Нурсултан Назарбаев внес предложение об избрании Касым-Жомарта Токаева председателем «Nur Otan»
Какие вопросы рассмотрят на Съезде партии «Nur Otan»
Популярное
1 Президент Казахстана провел заседание Совета Безопасности
2 Назначен начальник департамента полиции Алматинской области
3 Приоритеты казахстанского председательства в СВМДА обозначил Касым-Жомарт Токаев
4 Ляззат Калтаева назначена депутатом Сената Парламента РК
5 Оксана Тен ответила на требования тренеров покинуть пост вице-президента НФК
6 Начался саммит «Центральная Азия – Индия» с участием Касым-Жомарта Токаева
Читайте также
Нурсултан Назарбаев внес предложение об избрании Касым-Жомарта Токаева председателем «Nur Otan»
Какие вопросы рассмотрят на Съезде партии «Nur Otan»
Президент Казахстана провел заседание Совета Безопасности
Назначен начальник департамента полиции Алматинской области
Приоритеты казахстанского председательства в СВМДА обозначил Касым-Жомарт Токаев
Ляззат Калтаева назначена депутатом Сената Парламента РК
Оксана Тен ответила на требования тренеров покинуть пост вице-президента НФК
Начался саммит «Центральная Азия – Индия» с участием Касым-Жомарта Токаева
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив