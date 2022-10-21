АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столице начал работу предвыборный штаб кандидата в Президенты РК Салтанат Турсынбековой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Салтанат Турсынбекова выдвинута кандидатом от республиканского общественного объединения «Қазақ аналары – дәстүрге жол».

В Республиканском штабе созданы необходимые условия, имеются кабинеты, организационная техника и связь для дальнейшей работы. В течение пяти дней сотрудники штаба ознакомились с требованиями выборного законодательства.

Члены штаба в поддержку кандидата в Президенты РК Салтанат Турсынбековой приступили к работе. Около 10 человек работают в Астане, в 20 регионах страны - члены региональных филиалов.

Члены штаба отметили, что никаких проблем в работе не возникало. Они готовы к агитационной работе.

Сегодня завершена регистрация кандидатов в Президенты РК. В стране также стартовала предвыборная агитация кандидатов в Президенты Казахстана. Предвыборная агитация начинается с момента окончания срока регистрации в 18:00 по местному времени 21 октября 2022 года, а заканчивается в 00:00 дня, предшествующего дню выборов - то есть 19 ноября 2022 года.