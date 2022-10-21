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Начал работу предвыборный штаб кандидата в Президенты Мейрама Кажыкена

Автор:  
Арайлым Мұрат
21 Октября 2022, 20:34
Начал работу предвыборный штаб кандидата в Президенты Мейрама Кажыкена

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Предвыборный штаб кандидата в Президенты РК Мейрама Кажыкена начал свою работу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 18:00 21 октября в соответствии с законом «О выборах РК» открылся штаб в поддержку кандидата в Президенты РК Мейрама Кажыкена. Уже принята предвыборная программа кандидата в Президенты, утверждена программа агитационной работы. Сам кандидат планирует посетить все регионы Казахстана. Работают 138 доверенных лиц кандидата. Штабы открыты в 14 регионах страны, в остальных регионах проводится организационная работа. В Астане централизованно будет координироваться работа», - сообщил журналистам руководитель штаба Абул Кекилбаев.

Сегодня завершена регистрация кандидатов в Президенты РК. В стране также стартовала предвыборная агитация кандидатов в Президенты Казахстана. Предвыборная агитация начинается с момента окончания срока регистрации в 18:00 по местному времени 21 октября 2022 года, а заканчивается в 00:00 дня, предшествующего дню выборов - то есть 19 ноября 2022 года.


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