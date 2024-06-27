Начал работу летний лагерь «Jas Qazaq» для детей этнических казахов

При поддержке НАО «Фонд Отандастар» при Министерстве иностранных дел РК и Фонда IQanat начал работу летний лагерь для детей этнических казахов, проживающих за рубежом, передает корреспондент агентства Kazinform.

Летний этно-лагерь «Jas Qazaq» открывается уже в четвертый раз. Ранее в нем принимали участие более 400 детей, в этом году участвуют 255 — из России, Монголии, Узбекистана, Кыргызстана, Китая, Южной Кореи и Ирана. Среди участников есть ребята из Монголии, которые собирали материальную помощь своим казахстанским друзьям во время чрезвычайного положения.

Фото: НАО «Фонд Отандастар»

Лагерь будет открыт с 24 июня по 7 июля 2024 года на базе школы «IQanat High School of Burabay» в Боровом. В течение двух недель дети будут изучать казахский язык, историю и традиции, национальные игры, посетят уроки игры на музыкальных инструментах, будут учиться кататься на лошадях, устанавливать юрты, а также примут участие в образовательной выставке с участием вузов страны и, самое главное, найдут себе друзей из разных стран мира.

Фото: НАО «Фонд Отандастар»

25 июня на торжественной церемонии открытия выступили депутаты Мажилиса Болат Керимбек и Нургуль Тау, глава представительства Россотрудничества в Астане Ольга Филонова, президент НАО «Фонд Отандастар» Данияр Кадыров и директор школы IQanat Зайкен Жанат.

Напомним, некоммерческое акционерное общество «Фонд Отандастар» Министерства иностранных дел РК регулярно оказывает культурно-гуманитарную и информационно-консультационную поддержку этническим казахам, проживающим за рубежом. Организация различных познавательных проектов дает их детям возможность узнать про свою историческую родину.