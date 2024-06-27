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    19:55, 26 Июнь 2024 | GMT +6

    Начал работу летний лагерь «Jas Qazaq» для детей этнических казахов

    Начал работу летний этно-лагерь Jas Qazaq для детей этнических казахов
    Фото: НАО «Фонд Отандастар»

    При поддержке НАО «Фонд Отандастар» при Министерстве иностранных дел РК и Фонда IQanat начал работу летний лагерь для детей этнических казахов, проживающих за рубежом, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Летний этно-лагерь «Jas Qazaq» открывается уже в четвертый раз. Ранее в нем принимали участие более 400 детей, в этом году участвуют 255 — из России, Монголии, Узбекистана, Кыргызстана, Китая, Южной Кореи и Ирана. Среди участников есть ребята из Монголии, которые собирали материальную помощь своим казахстанским друзьям во время чрезвычайного положения.

    Начал работу летний этно-лагерь Jas Qazaq для детей этнических казахов
    Фото: НАО «Фонд Отандастар»

    Лагерь будет открыт с 24 июня по 7 июля 2024 года на базе школы «IQanat High School of Burabay» в Боровом. В течение двух недель дети будут изучать казахский язык, историю и традиции, национальные игры, посетят уроки игры на музыкальных инструментах, будут учиться кататься на лошадях, устанавливать юрты, а также примут участие в образовательной выставке с участием вузов страны и, самое главное, найдут себе друзей из разных стран мира.

    Начал работу летний этно-лагерь Jas Qazaq для детей этнических казахов
    Фото: НАО «Фонд Отандастар»

    25 июня на торжественной церемонии открытия выступили депутаты Мажилиса Болат Керимбек и Нургуль Тау, глава представительства Россотрудничества в Астане Ольга Филонова, президент НАО «Фонд Отандастар» Данияр Кадыров и директор школы IQanat Зайкен Жанат. 

    Напомним, некоммерческое акционерное общество «Фонд Отандастар» Министерства иностранных дел РК регулярно оказывает культурно-гуманитарную и информационно-консультационную поддержку этническим казахам, проживающим за рубежом. Организация различных познавательных проектов дает их детям возможность узнать про свою историческую родину.

    Теги:
    Культура летний отдых Дети Образование Детский отдых МИД РК История Казахстана
    Данагуль Карбаева
    Автор
    Данагуль Карбаева
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