Начальников городских управлений полиции назначили в МВД

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В МВД рассмотрели кандидатов на должности начальников городских управлений полиции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Приказом министра на должность начальника управления полиции города Тараза назначен Сматов Канат Ералиевич.

На должность начальника отдела полиции Жамбылского района ДП Жамбылской области назначен Мадимаров Ардак Тлегенович. Ранее он работал начальником управления криминальной полиции регионального департамента.

Начальником управления полиции города Уральска стал Абдрахманов Аскар Конырович. До этого он занимал должность начальника управления по противодействию наркопреступности ДП Западно-Казахстанской области.

Иманов Булат Сапаргалиевич назначен на должность начальника УП города Костаная. Он ранее возглавлял полицию города Рудного. На освободившееся место начальника УП Рудного назначен Байзаков Аманжол Мамбетович, который работал заместителем начальника управления местной полицейской службы ДП Костанайской области.

Начальником управления полиции города Аркалыка стал Баймурзин Орал Тумурзаулы. Он до этого занимал должность заместителя начальника управления местной полицейской службы ДП Костанайской области.