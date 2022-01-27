+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -15 °С
Алматы: 0 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Начальником столичного департамента полиции назначен Марат Тулебаев

27 Января 2022 10:57
Поделиться:
Начальником столичного департамента полиции назначен Марат Тулебаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Администрацией Президента РК приказом министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева на должность начальника департамента полиции города Нур-Султана назначен Марат Тулебаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Новости по теме
Водителя в наркотическом опьянении задержали в Павлодаре
Словесная ссора завершилась поножовщиной в бизнес-центре Караганды 24-летняя акмолинка оформила кредит на миллион тенге на своего отца Свыше 30 нелегальных мигрантов выявили в Туркестанской области

Сегодня глава МВД представил его личному составу. Ранее занимавший эту должность Ержан Саденов Распоряжением Президента РК был назначен накануне заместителем министра внутренних дел.

Министр отметил, что под руководством Ержана Саденова департаментом полиции г. Нур-Султан достигнуты положительные результаты по обеспечению общественной безопасности и правопорядка и поблагодарил за проделанную работу.

«Наша столица динамично растет и развивается, обеспечение безопасности ее жителей и гостей имеет очень важное знание. Уверен, что Марат Тулебаев, имеющий большой опыт руководства территориальным подразделением, продолжит работу по выполнению задач, поставленных Главой государства перед органами внутренних дел. В том числе по переходу на сервисную модель взаимодействия с населением, цифровизации полицейской деятельности и борьбе с преступностью. Наша столица должна быть в числе самых безопасных городов мира», – сказал министр Ерлан Тургумбаев.

Марат Сагинтаевич Тулебаев родился в 1969 году. Службу в органах внутренних дел начал с должности оперуполномоченного уголовного розыска в Костанайской области. В разные годы занимал руководящие должности в подразделениях департамента полиции в столице. Работал первым заместителем начальника департамента полиции Костанайской области и г. Нур-Султан. С 2019 года возглавлял департамент полиции Северо-Казахстанской области. Имеет специальное звание генерала-майора полиции.



Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Назначения   #МВД РК  
Поделиться:
Новости по теме
Водителя в наркотическом опьянении задержали в Павлодаре
Словесная ссора завершилась поножовщиной в бизнес-центре Караганды
24-летняя акмолинка оформила кредит на миллион тенге на своего отца
Свыше 30 нелегальных мигрантов выявили в Туркестанской области
Популярное
1 Арыстангани Заппаров освобожден от должности замминистра МВД
2 Еще одного мародера задержали в Алматы
3 Ержан Саденов назначен заместителем министра внутренних дел РК
4 Руководителя управления здравоохранения назначили в СКО
5 Арыстангани Заппаров назначен на должность начальника ДП Алматинской области
6 Жертв компании “Safari Mebel” ищет полиция Алматы
Читайте также
Серикбай Трумов возглавил комитет по финансам и бюджету Сената Парламента РК
Свыше 30 нелегальных мигрантов выявили в Туркестанской области
Арыстангани Заппаров освобожден от должности замминистра МВД
Еще одного мародера задержали в Алматы
Ержан Саденов назначен заместителем министра внутренних дел РК
Руководителя управления здравоохранения назначили в СКО
Арыстангани Заппаров назначен на должность начальника ДП Алматинской области
Жертв компании “Safari Mebel” ищет полиция Алматы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив