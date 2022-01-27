Начальником столичного департамента полиции назначен Марат Тулебаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Администрацией Президента РК приказом министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева на должность начальника департамента полиции города Нур-Султана назначен Марат Тулебаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сегодня глава МВД представил его личному составу. Ранее занимавший эту должность Ержан Саденов Распоряжением Президента РК был назначен накануне заместителем министра внутренних дел.

Министр отметил, что под руководством Ержана Саденова департаментом полиции г. Нур-Султан достигнуты положительные результаты по обеспечению общественной безопасности и правопорядка и поблагодарил за проделанную работу.

«Наша столица динамично растет и развивается, обеспечение безопасности ее жителей и гостей имеет очень важное знание. Уверен, что Марат Тулебаев, имеющий большой опыт руководства территориальным подразделением, продолжит работу по выполнению задач, поставленных Главой государства перед органами внутренних дел. В том числе по переходу на сервисную модель взаимодействия с населением, цифровизации полицейской деятельности и борьбе с преступностью. Наша столица должна быть в числе самых безопасных городов мира», – сказал министр Ерлан Тургумбаев.

Марат Сагинтаевич Тулебаев родился в 1969 году. Службу в органах внутренних дел начал с должности оперуполномоченного уголовного розыска в Костанайской области. В разные годы занимал руководящие должности в подразделениях департамента полиции в столице. Работал первым заместителем начальника департамента полиции Костанайской области и г. Нур-Султан. С 2019 года возглавлял департамент полиции Северо-Казахстанской области. Имеет специальное звание генерала-майора полиции.



