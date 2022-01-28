Начальником Департамента полиции ВКО назначен Серик Джунисбеков

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – По согласованию с Администрацией Президента РК приказом министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева на должность начальника Департамента полиции Восточно-Казахстанской области назначен полковник полиции Джунисбеков Серик Турсыналиевич, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП ВКО.

Нового начальника Департамента полиции личному составу представил глава МВД РК генерал-лейтенант полиции Тургумбаев Ерлан Заманбекович.

Джунисбеков Серик Турсыналиевич, 1981 года рождения, в правоохранительных органах работает с 2001 года. Уроженец города Тараза Жамбылской области. В 2001 году окончил Казахскую государственную юридическую академию, в 2005 году окончил магистратуру Таразского государственного университета им. М.Х. Дулати. 2005-2007 гг. – адъюнкт адъюнктуры очного обучения Академии МВД РК. Является магистром юриспруденции, кандидат юридических наук.

Начинал служебную деятельность следователем следственного отделения второго отдела полиции УВД Жамбылской области.

За годы службы работал на различных руководящих должностях, в том числе начальником Управления административной полиции ДВД Жамбылской области, заместителем начальника ДП Жамбылской области, заместителем начальника Академии МВД РК имени М. Есбулатова.

За высокие профессиональные качества был назначен в 2019 году первым заместителем начальника ДП Алматинской области. С начала марта 2021 года назначен первым заместителем начальника ДП Восточно-Казахстанской области.