+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -13 °С
Алматы: -3 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Начальником департамента полиции города Шымкент назначен Кайрат Дальбеков

4 Февраля 2022 16:32
Поделиться:
Начальником департамента полиции города Шымкент назначен Кайрат Дальбеков

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Администрацией Президента РК приказом министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева на должность начальника департамента полиции города Шымкент назначен генерал-майор полиции Кайрат Дальбеков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП города.

Новости по теме
Назначен новый руководитель аппарата Мажилиса Парламента РК
Жителю Алматы удалось подтвердить гражданство через 11 лет после потери документов Три тысячи камер видеонаблюдения появятся в Алматы Назначен новый начальник Департамента полиции Атырауской области

Личному составу Департамента полиции нового главу представил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев.

Далбеков Кайрат Султанбайулы родился в 1963 году в Южно-Казахстанской области. В органах внутренних дел работает с 1989 года. Работал на различных оперативных должностях среднего и старшего начальствующего состава. С 2018 года возглавлял департамент полиции Туркестанской области.



Подписывайтесь на наш канал:

#Назначения   #МВД РК   #Регионы   #Шымкент  
Поделиться:
Новости по теме
Назначен новый руководитель аппарата Мажилиса Парламента РК
Жителю Алматы удалось подтвердить гражданство через 11 лет после потери документов
Три тысячи камер видеонаблюдения появятся в Алматы
Назначен новый начальник Департамента полиции Атырауской области
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Пекин
2 Назначен новый руководитель аппарата Мажилиса Парламента РК
3 Кайрат Актанов назначен первым заместителем главнокомандующего Нацгвардией
4 Кому могут возместить затраты на санаторно-курортное лечение, рассказали жителям столицы
5 Назначен новый начальник Департамента полиции Атырауской области
6 Женис Касымбек встретился с жителями Жезказгана
Читайте также
Три тысячи камер видеонаблюдения появятся в Алматы
Жителю Алматы удалось подтвердить гражданство через 11 лет после потери документов
Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Пекин
Назначен новый руководитель аппарата Мажилиса Парламента РК
Кайрат Актанов назначен первым заместителем главнокомандующего Нацгвардией
Кому могут возместить затраты на санаторно-курортное лечение, рассказали жителям столицы
Назначен новый начальник Департамента полиции Атырауской области
Женис Касымбек встретился с жителями Жезказгана
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив