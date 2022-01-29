Начальником Департамента полиции Актюбинской области назначен Абай Жусупов

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – По согласованию с Администрацией Президента приказом министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева на должность начальника Департамента полиции Актюбинской области назначен Абай Жусупов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Нового начальника личному составу Департамента полиции представил глава МВД.

Абай Куатбаевич Жусупов родился в 1978 году. В органах внутренних дел с 2003 года. Работал на различных оперативных должностях среднего и старшего начальствующего состава. С 2018 по 2020 годы работал первым заместителем начальника ДП Туркестанской области. С марта 2020 года возглавлял Департамент по противодействию экстремизму МВД РК.