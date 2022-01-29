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Начальником Департамента полиции Актюбинской области назначен Абай Жусупов
29 Января 2022 15:38
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АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – По согласованию с Администрацией Президента приказом министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева на должность начальника Департамента полиции Актюбинской области назначен Абай Жусупов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
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Нового начальника личному составу Департамента полиции представил глава МВД.
Абай Куатбаевич Жусупов родился в 1978 году. В органах внутренних дел с 2003 года. Работал на различных оперативных должностях среднего и старшего начальствующего состава. С 2018 по 2020 годы работал первым заместителем начальника ДП Туркестанской области. С марта 2020 года возглавлял Департамент по противодействию экстремизму МВД РК.
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