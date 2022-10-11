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Начальники генштабов вооруженных сил стран СНГ соберутся в Баку

Автор:  
Серикбол Кошмаганбетов
11 Октября 2022, 22:11
Начальники генштабов вооруженных сил стран СНГ соберутся в Баку

БАКУ. КАЗИНФОРМ - 12 октября в Баку состоится очередное заседание Комитета начальников штабов вооруженных сил государств-участников Содружества Независимых государств (СНГ). Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение Минобороны Азербайджана.

В заседании примут участие начальники генеральных штабов вооруженных сил Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, заместитель начальника генерального штаба вооружённых сил России и военный атташе Таджикистана в РФ.

Председательствовать на заседании будет первый заместитель министра обороны Азербайджана – начальник генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев.

Ранее в Минобороны КР сообщили, что военный контингент Кыргызстана не будет принимать участие в учениях Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Рубеж-2022» в Таджикистане. Более того, Кыргызстан отменил проведение на своей территории командно-штабные учения миротворческого контингента ОДКБ «Нерушимое братство-2022», которые были запланированы на 10-14 октября.


Фото: mod.gov.az


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