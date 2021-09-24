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Начальники генштабов государств-членов ШОС обсудили обстановку в мире

Редактор:  
Ринат Дусумов
24 Сентября 2021, 14:35
Начальники генштабов государств-членов ШОС обсудили обстановку в мире

ОРЕНБУРГ. КАЗИНФОРМ - Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан генерал-майор авиации Нурлан Карбенов принял участие в совещании начальников генеральных штабов государств-членов Шанхайской Организации Сотрудничества. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Руководители генеральных штабов вооруженных сил государств-членов Организации, а также Секретариата ШОС обсудили военно-политическую обстановку в мире, обменялись мнениями по актуальным вопросам международной безопасности и текущей ситуации в Афганистане.

Совещание прошло в Оренбургской области Российской Федерации на полигоне «Донгуз», в рамках проведения Совместного военного антитеррористического командно-штабного учения «Мирная миссия-2021». По итогам совещания подписан Протокол и достигнута договоренность о проведении очередной встречи в 2023 году.

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