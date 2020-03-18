Начальника участка Абайского отделения РГП «Казводхоз» осудили за мошенничество

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой Карагандинской области ранее окончено досудебное расследование в отношении начальника участка Абайского отделения Карагандинского филиала РГП на ПХВ «Казводхоз» Шалабаевой А. об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ведомство.

«Шалабаева на стадии досудебного расследования подозревалась в завладении бюджетными средствами выделенными для строительства и реконструкций дорог на указанном участке в сумме 5 575 740 тенге путем мошенничества. 10 марта т.г. приговором Казыбекбийского районного суда Караганды Шалабаева осуждена к 3 годам и 6 месяцам ограничения свободы», - сообщили в Антикоррупционной службе.

Как отметили в ведомстве, в отношении нее установлен пробационный контроль на указанный срок.