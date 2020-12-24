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Начальника райотдела ДЧС Алматы осудили за взяточничество

Автор:  
Данияр Дауталиев
24 Декабря 2020, 14:40
Начальника райотдела ДЧС Алматы осудили за взяточничество

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Начальник отдела Турксибского района ДЧС Алматы и генеральный директор частной компании осуждены за взяточничество, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Антикоррупционной службой по Алматы ранее окончено уголовное дело в отношении начальник ОЧС Турксибского района ДЧС Алматы Нурташева Н.С. по факту неоднократного получения взяток путем вымогательства от руководителей частных компании.

«Нурташев подозревался в получении взяток в сумме 20 тысяч тенге от генерального директора ТОО «Хозу-Алматы» Бирюкова за общее покровительство в его коммерческой деятельности, а также 840 000 тенге от руководителя еще одной частной компании за не отражение в предписании (об устранении нарушений) выявленного нарушения в виде отсутствия обработки противопожарной краской на металлоконструкциях терминалов», - говорится в сообщении.

23 декабря приговором Турксибского районного суда Алматы Нурташев и Бирюков осуждены к 7 годам и 1 году лишения свободы соответственно.

Осужденные лица пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.


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