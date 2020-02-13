Начальника и главбуха колонии арестовали в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - По результатам совместной проверки с прокуратурой Атырауской области департаментом КНБ начато досудебное расследование по ст. 366 ч. 3 п. 1, 2, 4 («Получение взятки») УК РК в отношении начальника исправительного учреждения УГ-157/11 ДУИС по Атырауской области и главного бухгалтера по фактам неоднократного получения от подчиненных части премий и поощрительных выплат за 2019 год. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КНБ РК.

«В отношении задержанных Специализированным следственным судом г.Атырау избрана мера пресечения в виде «содержания под стражей». Следственные мероприятия по закреплению доказательственной базы продолжаются. Другая информация не подлежит разглашению в соответствии со ст.201 ч.1 («Недопустимость разглашения данных досудебного расследования») УПК РК», - сообщили в пресс-службе КНБ.