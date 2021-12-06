Начальник жамбылского отделения грузовых перевозок изобличен в получении взятки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В получении взятки в размере 800 тысяч тенге изобличен начальник филиала «КТЖ-Грузовые перевозки» - ТОО «Жамбылское отделение грузовых перевозок», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Агентства РК по противодействию коррупции.
Департаментом Агентства РК по противодействию коррупции по Жамбылской области, в рамках проведенных совместных оперативных мероприятий с ДКНБ по Жамбылской области, в получении взятки в размере 800 тыс. тг. изобличен начальник Филиала «КТЖ-Грузовые перевозки» - ТОО «Жамбылское отделение грузовых перевозок».
Указанное должностное лицо получило денежные средства за положительное рассмотрение принятых годовых отчетов и дальнейшее покровительство.
Иная информация не подлежит разглашению. Расследование продолжается.
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