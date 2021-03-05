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    15:00, 05 Март 2021 | GMT +6

    Начальник заложил авто своего подчиненного в ломбард и пропал в Акмолинской области

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Бывший начальник заложил в ломбард авто, оформленное на его подчиненного, и пропал, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.

    В дежурную часть управления полиции города Кокшетау поступило заявление от 34-летней местной жительницы. Женщина рассказала, что бывший начальник супруга, пользуясь доверием, заложил в ломбард автомашину марки «Lada Priora» на сумму более 1 млн тенге. Теперь их счета арестованы из-за неуплаты задолженности.

    «Как выяснили полицейские, в 2019 году муж пострадавшей дал свое согласие начальнику переписать авто марки «Lada Priora» на его имя, так как у его босса были проблемы с судоисполнителями. Через некоторое время начальник пострадавшего попросил помочь заложить его автомашину в ломбард, так как он очень нуждался в деньгах. Доверчивый рабочий решил в очередной раз помочь своему начальнику и заложил в ломбард автомашину с правом передвижения. Спустя два года пострадавшему пришло уведомление о том, что все его счета в связи с задолженностью арестованы и он должен оплатить более 1 млн тенге для снятия ареста», - рассказали в ведомстве.

    Пострадавший обратился в полицию, так как не знал, где находится его бывший начальник. Полицейскими было начато досудебное производство по ч. 1 ст. 195 УК РК «Причинение имущественного ущерба путем обмана». Вскоре стражи порядка установили 37-летнего жителя города Караганды. Свою вину мужчина признал.


    Теги:
    МВД РК Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Происшествия Правоохранительные органы Акмолинская область
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