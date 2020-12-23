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Начальник военного госпиталя Талдыкоргана осужден за коррупцию

Автор:  
Хасан Еспанов
23 Декабря 2020, 19:20
Начальник военного госпиталя Талдыкоргана осужден за коррупцию

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Талдыкоргане осуждены за коррупцию начальник военного госпиталя и его подчиненная, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«​Приговором Военного суда Алматинского гарнизона осуждены начальник военного госпиталя г.Талдыкорган, полковник медицинской службы Колбаев А.М. к штрафу в сумме 11 млн. тенге, а также старшая медсестра указанного госпиталя Азимахунова А.Д. к 2 годам ограничение свободы», - сообщили в антикоррупционной службе области.

В ведомстве пояснили, что они подозревались, в незаконном получении денежных средств.

«В частности, путем обмана и злоупотребления доверием работника госпиталя в сумме 1 млн. тенге, в размере 50% от поступившей ему надбавки за работу в борьбе с COVID-19 под предлогом осуществления общего покровительства по службе связанного с продлением индивидуального трудового договора последнего», - рассказали детали антикоррупционщики.

Отмечается также, что Колбаев пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе. Приговор в законную силу не вступил.


Алматинская область   Борьба с преступностью   Коррупция   Судебный процесс  
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