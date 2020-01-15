Начальник станции «Кокшетау-1» подозревается в коррупции

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой Акмолинской области начато досудебное расследование в отношении начальника станции «Кокшетау-1» Акмолинского отделения дороги грузовых перевозок АО «НК КТЖ» по подозрению в совершении коррупционного преступления. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу РК.

«Он подозревается в получении взятки при пособничестве своего заместителя от работника указанной станции за неувольнение с работы по выявленному факту нахождения на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения и общее покровительство», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Как отмечается, окончательное решение о степени вины подозреваемых будет вынесено судом.



