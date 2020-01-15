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Начальник станции «Кокшетау-1» подозревается в коррупции
15 Января 2020 15:58
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КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой Акмолинской области начато досудебное расследование в отношении начальника станции «Кокшетау-1» Акмолинского отделения дороги грузовых перевозок АО «НК КТЖ» по подозрению в совершении коррупционного преступления. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу РК.
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«Он подозревается в получении взятки при пособничестве своего заместителя от работника указанной станции за неувольнение с работы по выявленному факту нахождения на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения и общее покровительство», - сообщили в пресс-службе ведомства.
Как отмечается, окончательное решение о степени вины подозреваемых будет вынесено судом.
Ключевые слова: Акмолинская область, Борьба с преступностью, Видео,
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