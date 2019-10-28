Начальник станции Алтынколь осужден за взятки

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой Алматинской области ранее окончено досудебное расследование в отношении начальника станции Алтынколь ФАО «КТЖ-Грузовые перевозки» Унтакбаева Ж.Т., подозреваемого в неоднократном получении взяток, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Он подозревался в получении взятки в размере 4 млн. 324 тенге по предварительному сговору с главным специалистом ТП«Алтынколь» ДГД области Толеевым Е.М. и начальником товарной кассы Стамкуловой А.М., за беспрепятственный пропуск вагонов с повышенным радиационным фоном через ТП «Алтынколь». Кроме того, Унтакбаев при пособничестве начальника грузового района станции «Алтынколь» Калдыбаева Т.П. получил взятку в сумме свыше 1 млн. тенге, за подачу крупногабаритных вагонов и в сумме 100 тыс. тенге от гражданина за трудоустройство.

25.10.2019 года приговором Панфиловского районного суда Алматинской области Унтакбаев осужден за неоднократное получение взяток к 8 годам лишения свободы», - сообщили в Антикоррупционной службе.

По информации ведомства, этим же приговором Толеев и Стамкулова осуждены к 7 годам лишения свободы каждый, а Калдыбаев - к 2 годам лишения свободы. Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.