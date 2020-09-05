Начальник полиции СКО: Повышение статуса участковых станет основой нового взаимодействия с населением
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Начальник департамента полиции Северо-Казахстанской области Марат Тулебаев считает, что повышение статуса участковых инспекторов полиции – важныйшаг, который заложит основу нового уровня связи населения и полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».
М. Тулебаев отметил, что участковые инспекторы составляют одно из базовых подразделений. В регионе функционируют 202 участковых пункта полиции, в них несут службу 289 участковых инспекторов.
«Эту службу недаром прозвали «работой тысячи и одной обязанности». На участковых возложены задачи по профилактике административных правонарушений, рецидивной и подростковой преступности, нарушений законности, совершаемых в состоянии опьянения и в сфере семейно-бытовых отношений. В основе работы — реагирование на обращения граждан и регулярные проверки всех категорий подучётного контингента. С каждым человеком необходимо провести профилактическую работу, понять его характер и жизненные обстоятельства, предупредить возможные правонарушения. Участковые теснее всего контактируют с народом, во многом от их профессионализма зависит отношение людей к полиции в целом», - сказал М. Тулебаев.
На отчетных встречах с населением участковый обязан вникнуть во все аспекты, принять замечания и пожелания людей.
«2020 год объявлен Годом участкового инспектора. Органами внутренних дел взят вектор на максимальное сближение участковых инспекторов с народом. В подъездах Петропавловска вывешиваются постеры с фотографиями и контактными данными участковых — каждый человек должен знать его в лицо, иметь под рукой телефонный номер. Петропавловским ноу-хау стало то, что все участковые пункты областного центра оснащены видеонаблюдением», - отметил М. Тулебаев.
С начала года в Петропавловске участковые выявили свыше 16 тысяч правонарушений.
«Статистика 8 месяцев работы говорит об ориентированности инспекторов на системную профилактическую работу. В конечном результате, на то, чтобы отвечать наиболее насущным запросам населения. Повышение статуса участковых укрепит состояние правопорядка, защищённость людей от преступных посягательств», - подчеркнул М. Тулебаев.
Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.
В рамках Послания Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил законодательно повысить статус участковых инспекторов полиции.
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