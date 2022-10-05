Начальник полиции погиб при ДТП в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Авария произошла 5 октября около часа ночи на 124-м километре дороги Чапаево - Жангали, в 4 километрах от поселка Жангала, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Мой Город».

По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, 37-летний водитель Chevrolet Cobalt не справился с рулевым управлением, в результате чего машина опрокинулась.

«Материал зарегистрирован по статье 345 УК РК «Нарушение ПДД», - сообщили в полиции.

В управлении здравоохранения ЗКО сообщили, что вызов на пульт станции скорой помощи поступил в 1:18. Бригада медиков была на месте в 1:22, однако пострадавший от полученных травм скончался до приезда фельдшеров.

Выяснилось, что за рулем авто находился начальник отдела местной полицейской службы Жангалинского района Руслан Аскаров. В салоне машины он был один. Был ли полицейский при исполнении, пока неизвестно. Другие подробности выясняются.