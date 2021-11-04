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Начальник отдела областного акимата арестован в ЗКО

4 Ноября 2021 15:58
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Начальник отдела областного акимата арестован в ЗКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Западно-Казахстанской области арестован начальник отдела областного акимата. Об этом сообщил председатель Агентства по противодействию коррупции Марат Ахметжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В ЗКО арестован начальник отдела областного акимата. Он в группе с другими лицами обманным путем от имени 120 фермеров подписывал липовые бумаги, прогонял через их счета деньги. В итоге установили оборудование, которое у многих уже не работает», - сказал Марат Ахметжанов на совещании по вопросам развития моногородов, проходящем в Экибастузе с участием Главы государства.

Аналогичные преступления, по его словам, в настоящее время расследуются в Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Костанайской и Мангистауской областях.

«Из-за таких преступных действий, субсидии уходят на ветер. Государство несет траты, скот остается без воды», - заключил спикер.

Ранее М. Ахметжанов рассказал об основных изменениях в механизме работы и структуре ведомства.

«По поручению президента, Антикор изменил подходы к работе. Указом Президента изменена структура Агентства. Усилено взаимодействие силового блока и профилактики коррупции с внедрением в работу интегрированной аналитики. К примеру, берется проблемная сфера, болезненная для общества, бизнеса и экономики в целом, где много жалоб и правонарушений. Все это комплексно анализируется совместно с Генпрокуратурой и другими заинтересованными органами. Конечная цель – устранение всех коррупционных рисков», - сказал Марат Ахметжанов.

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#Западно-Казахстанская область   #Борьба с преступностью   #Коррупция   #Акимат   #Другие государственные органы   #Судебный процесс   #Регионы   #Борьба с коррупцией  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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