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    16:40, 30 Апрель 2022 | GMT +6

    Начальник миграционной службы Атырауской области задержан по делу о подстрекательстве гражданина Молдовы

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области задержан начальник миграционной службы ДП Атырауской области. Информацию появившуюся в социальных сетях, подтвердили в пресс-службе департамента по противодействию коррупции региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказали в пресс-службе антикоррупционного ведомства, начальник миграционной службы ДП Атырауской области задержан по подозрению в подстрекательстве к даче взятки. По версии следствия, он вместе с братом попросил гражданина Республики Молдова, которому грозило выдворение за пределы нашей страны, передать взятку судье Атырауского городского суда. Взятку в размере 6 тыс. долларов полковнику полиции передал директор рекрутингового агентства. Однако деньги судье не передавались.

    «Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 28 – ч. 3 ст. 367 («Подстрекательство к даче взятки группой лиц по предварительному сговору»)», - сообщили в пресс-службе антикоррупционного ведомства региона.


    Теги:
    Регионы Казахстана Атырауская область Борьба с коррупцией Происшествия
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