Начальник Линейного отдела полиции уволен после инцидента в аэропорту Нур-Султана
Ранее сообщалось, что в социальных сетях распространилось видео с участием сотрудников Линейного отдела полиции (ЛОП), которых запугивает с применением рукоприкладства их начальник.
Департаментом полиции на транспорте проведена служебная проверка.
«Приказом Департамента полиции на транспорте начальник Линейного отдела полиции, а также его заместитель по кадровой политике освобождены от занимаемой должности. Меры дисциплинарного характера приняты также в отношении сотрудников из числа руководящего звена ДП на транспорте», - сообщили в Департаменте полиции на транспорте Нур-Султана.
«Руководство Департамента полиции на транспорте считает, что данный случай является вопиющим и недопустимым и придерживается принципиальной позиции очищения своих рядов от руководителей и сотрудников, которые нарушают служебно-воинскую дисциплину», - добавили в ведомстве.