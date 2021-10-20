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    17:31, 20 Октябрь 2021 | GMT +6

    Начальник Линейного отдела полиции уволен после инцидента в аэропорту Нур-Султана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Департаменте полиции на транспорте города Нур-Султана отреагировали на инцидент с участием сотрудников Линейного отдела полиции в аэропорту города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ранее сообщалось, что в социальных сетях распространилось видео с участием сотрудников Линейного отдела полиции (ЛОП), которых запугивает с применением рукоприкладства их начальник.

    Департаментом полиции на транспорте проведена служебная проверка.

    «Приказом Департамента полиции на транспорте начальник Линейного отдела полиции, а также его заместитель по кадровой политике освобождены от занимаемой должности. Меры дисциплинарного характера приняты также в отношении сотрудников из числа руководящего звена ДП на транспорте», - сообщили в Департаменте полиции на транспорте Нур-Султана.

    «Руководство Департамента полиции на транспорте считает, что данный случай является вопиющим и недопустимым и придерживается принципиальной позиции очищения своих рядов от руководителей и сотрудников, которые нарушают служебно-воинскую дисциплину», - добавили в ведомстве.


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