18:58
23 Мая 2022 17:46
Начальник Кинологического центра МВД РК присвоила премии подчиненных
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционная служба завершила расследование уголовного дела в отношении начальника Кинологического центра МВД РК Болгумбаева А.А. по факту злоупотребления должностными полномочиями. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Антикоррупционной службы.
Болгумбаева А.А. подозревалась в том, что в 2021-2022 годах осуществила денежные поборы со своих подчиненных на общую сумму 1 675 000 тенге, выданных последним в качестве премиальных выплат.
Приговором Турксибского районного суда по городу Алматы Болгумбаева А.А. приговорена к ограничению свободы на два года с пожизненным лишением права занимать должности в государственных органах. Приговор не вступил в законную силу.
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