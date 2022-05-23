23 Мая 2022 17:46

Начальник Кинологического центра МВД РК присвоила премии подчиненных

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционная служба завершила расследование уголовного дела в отношении начальника Кинологического центра МВД РК Болгумбаева А.А. по факту злоупотребления должностными полномочиями. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Антикоррупционной службы.

Болгумбаева А.А. подозревалась в том, что в 2021-2022 годах осуществила денежные поборы со своих подчиненных на общую сумму 1 675 000 тенге, выданных последним в качестве премиальных выплат.