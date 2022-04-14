Начальник генштаба Вооруженных сил РК принял участие в заседании Военного комитета ОДКБ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На совещании в режиме видеоконференцсвязи начальниками генеральных штабов государств – членов ОДКБ достигнуты договоренности, направленные на укрепление и развитие сил и средств системы коллективной безопасности. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство обороны РК.

В заседании приняли участие начальники генеральных штабов вооруженных сил Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, начальник Объединенного штаба ОДКБ, а также представители оборонных ведомств государств – членов организации. Вооруженные силы Республики Казахстан представлял первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Марат Хусаинов.

В ходе выступлений обсуждены вопросы военной безопасности в зоне ответственности организации, а также совершенствование механизмов кризисного реагирования и организации международных полетов авиации вооруженных сил государств – членов ОДКБ. Стороны подтвердили план проведения мероприятий совместной подготовки органов управления, формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ в 2022 году.

Напомним, что осенью этого года в Республике Казахстан, на полигоне «Матыбулак», запланировано проведение специального учения с подразделениями материально-технического обеспечения войск (коллективных сил) ОДКБ «Эшелон – 2022», специального учения с силами и средствами разведки «Поиск – 2022», командно-штабного учения с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие – 2022».