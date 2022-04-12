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Начальник генштаба Вооруженных сил Казахстана встретился с Президентом Пакистана

Редактор:  
Гульмира Байзакова
12 Апреля 2022, 22:30
Начальник генштаба Вооруженных сил Казахстана встретился с Президентом Пакистана

ИСЛАМАБАД. КАЗИНФОРМ - В рамках официального визита начальник Генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан генерал-лейтенант Марат Хусаинов встретился с Президентом Исламской Республики Пакистан доктором Арифом Алви, председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Надимом Раза, главнокомандующим Сухопутными войсками генералом Камаром Джавед Баджва. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Стороны обсудили актуальные вопросы военного сотрудничества между Казахстаном и Пакистаном, как в двустороннем формате, так и в рамках ООН.

В ходе брифингов обсуждена региональная ситуация, вопросы взаимодействия в сфере боевой подготовки, военного образования и подготовки кадров, совместного развертывания военно-полевого госпиталя под флагом Республики Казахстан в одной из миссий ООН в Африке.

В рамках визита также состоялись встречи с главнокомандующими Военно-морскими силами, Военно-воздушными силами, командованием Силами специальных операций.

Казахстанская делегация посетила Национальный университет обороны, ознакомилась с деятельностью Центра международного мира и стабильности Пакистана (CIPS). В Организации по продвижению оборонного экспорта (DEPO) начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Казахстана продемонстрировали продукцию оборонно-промышленного комплекса Пакистана.

Военное сотрудничество Казахстана и Пакистана ведется на плановой основе. Между оборонными ведомствами двух стран налажено взаимодействие в области военного образования, боевой подготовки, миротворческой деятельности.

За годы двустороннего сотрудничества по программам курсовой подготовки в Исламской Республике Пакистан прошли обучение около 60 казахстанских военнослужащих.

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