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Начальник генштаба Вооруженных сил Казахстана посетил с официальным визитом Беларусь

3 Августа 2021 16:15
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Начальник генштаба Вооруженных сил Казахстана посетил с официальным визитом Беларусь

МИНСК. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель министра обороны – начальник генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан генерал-лейтенант Мурат Бектанов совершил официальный визит в Республику Беларусь. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

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На встречах с министром обороны генерал-лейтенантом Виктором Хрениным и начальником Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси генерал-майором Виктором Гулевичем обсуждено казахстанско-белорусское сотрудничество в оборонной сфере. В частности, проведение мероприятий боевой подготовки и учений на двусторонней и многосторонней основе, вопросы организации и участия в Армейских международных играх, подготовки кадров и военного образования, военно-технического сотрудничества, патриотического воспитания.

Стороны отметили взаимную заинтересованность в расширении сотрудничества.

В рамках визита состоялось посещение Военной академии Республики Беларусь, отдельной десантно-штурмовой бригады, предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны.

Казахстанская делегация встретилась с руководством силовых структур Бреста, а также ветеранами Воздушно-десантных войск и Сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси. Генерал-лейтенант Мурат Бектанов возложил венки к мемориальному комплексу «Брестская крепость-герой» и монументу Победы в городе Минске.


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#Внешняя политика Казахстана   #Армия   #Беларусь  
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