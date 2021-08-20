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Начальник Генерального штаба посетил выставку оборонной промышленности в Стамбуле

20 Августа 2021 12:22
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Начальник Генерального штаба посетил выставку оборонной промышленности в Стамбуле

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Делегация оборонного ведомства Казахстана во главе с первым заместителем министра обороны – начальником Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-лейтенантом Муратом Бектановым посетила XV Международную выставку оборонной промышленности «IDEF-2021» в Стамбуле. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

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Несмотря на пандемию COVID-19, на выставке было представлено значительное количество предприятий, как турецкого оборонно-промышленного комплекса, так и других стран. В том числе, свою продукцию продемонстрировали предприятия казахстанского ОПК.

В ходе посещения выставки генерал-лейтенант Мурат Бектанов встретился с министром национальной обороны Турции генералом армии Хулуси Акаром, заместителем министра национальной обороны Мухсином Дере, а также с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Турции генералом армии Яшаром Гюлером.

В ходе встреч стороны выразили обоюдную заинтересованность в расширении военно-технического сотрудничества. Отмечен высокий уровень взаимодействия между оборонными ведомствами Казахстана и Турции, а также сотрудничества в военной и военно-технической сфере.

Казахстанская делегация ознакомилась с продукцией, представленной на выставке основными производителями Турции, новыми и модернизированными образцами вооружения и военной техники. Отдельные образцы, в том числе беспилотные летательные аппараты, стрелковое вооружение, робототехнические комплексы, системы борьбы с дронами, вызвали интерес казахстанской делегации. Достигнута договоренность об их дальнейшем изучении.


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#Турция   #Минобороны РК   #Вооруженные силы  
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