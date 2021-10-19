Начальник ДУИС Нур-Султана: Оплачиваемый труд – средство ресоциализации осужденных

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С истоков существования уголовно-исполнительной системы в Казахстане обеспечение оплачиваемым трудом было одним из основных средств исправления осужденных. Труд помогает начать новую жизнь тем, кто оказался в местах лишения свободы. Трудовая деятельность организована в промышленных зонах при учреждениях и требует определенных знаний и специального оборудования. Основная задача уголовно-исполнительной системы – организовать занятость осужденных, чтобы они имели возможность возмещать ущерб, нанесенный своими противоправными действиями государству и потерпевшим. О том, как решается эта задача в учреждениях УИС столицы, в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» рассказал начальник Департамента уголовно-исполнительной системы города Нурсултан Даулет Рахимбеков.

– Даулет Борамбекович, какая работа проводится в столичных учреждениях уголовно-исполнительной системы по трудоустройству осужденных в местах лишения свободы?

– Несмотря на все экономические трудности и специфику учреждений, Департамент УИС по городу Нур-Султану и его подразделения ведут активную работу по созданию условий для трудоустройства осужденных: привлекаются субъекты малого и среднего бизнеса; в РГП «Енбек» модернизируется имеющаяся производственно-техническая база; закупается новое оборудование; повышается стимул осужденных к оплачиваемому труду. Соответственно, растет их личная заинтересованность в результатах своей трудовой деятельности. Наряду с этим, в учреждениях минимальной и чрезвычайной безопасности Департамента функционируют филиалы профессионально–технических колледжей города Нур-Султана и Акмолинской области, в которых осужденные получают необходимое для работы образование. Например, на 2021-2022 учебный год введены новые дополнительные специальности: повар и столяр-плотник, востребованные в учреждениях и на рынке труда.

– Какой основной вид деятельности практикуется в учреждениях Департамента?

– На базе учреждений ЕЦ-166/5 и ЕЦ-166/10 функционирует филиал РГП «Енбек-Аршалы», где организовано швейное и деревообрабатывающее производство, производство металлических изделий, продукции строительного назначения – окна, дверные блоки, плитка тротуарная, железо-бетонные изделия, производство бумажных мешков для расфасовки сыпучих строительных смесей, дорожных знаков и другие.

Результатом работы, направленной на развитие и повышение эффективности производства и, соответственно, труда осужденных, явилась положительная тенденция роста показателей обеспечения оплачиваемым трудом осужденных. Так, за текущий год рост численности осужденных, трудоустроенных на производственные объекты учреждений, по сравнению с прошлым годом, составляет 13,5%, количество субъектов малого и среднего бизнеса, разместивших свое производство в учреждениях, выросло в два раза.

– Какие меры принимаются для полного охвата осужденных при вопросе трудоустройства?

– Для решения проблемы трудоустройства руководством Департамента УИС по городу Нур-Султану налажено тесное взаимодействие с акиматами города Нур-Султана и Акмолинской области, представителями общественных организаций, прокуратурой, общественной наблюдательной комиссией. Филиал РГП «Енбек-Аршалы» и учреждения ищут новые рынки сбыта, активно участвуют в проводимых ярмарках и выставках, на которых представляют продукцию, изготавливаемую осужденными.

Мы не намерены останавливаться на достигнутом. В наших планах – продолжить активную работу по трудоустройству спецконтингента, чтобы осужденные имели возможность трудиться, зарабатывать и выплачивать иски.

– Спасибо за беседу.