Начальник ДУИС Нур-Султана: Оплачиваемый труд – средство ресоциализации осужденных
– Даулет Борамбекович, какая работа проводится в столичных учреждениях уголовно-исполнительной системы по трудоустройству осужденных в местах лишения свободы?
– Несмотря на все экономические трудности и специфику учреждений, Департамент УИС по городу Нур-Султану и его подразделения ведут активную работу по созданию условий для трудоустройства осужденных: привлекаются субъекты малого и среднего бизнеса; в РГП «Енбек» модернизируется имеющаяся производственно-техническая база; закупается новое оборудование; повышается стимул осужденных к оплачиваемому труду. Соответственно, растет их личная заинтересованность в результатах своей трудовой деятельности. Наряду с этим, в учреждениях минимальной и чрезвычайной безопасности Департамента функционируют филиалы профессионально–технических колледжей города Нур-Султана и Акмолинской области, в которых осужденные получают необходимое для работы образование. Например, на 2021-2022 учебный год введены новые дополнительные специальности: повар и столяр-плотник, востребованные в учреждениях и на рынке труда.
– Какой основной вид деятельности практикуется в учреждениях Департамента?
– На базе учреждений ЕЦ-166/5 и ЕЦ-166/10 функционирует филиал РГП «Енбек-Аршалы», где организовано швейное и деревообрабатывающее производство, производство металлических изделий, продукции строительного назначения – окна, дверные блоки, плитка тротуарная, железо-бетонные изделия, производство бумажных мешков для расфасовки сыпучих строительных смесей, дорожных знаков и другие.
Результатом работы, направленной на развитие и повышение эффективности производства и, соответственно, труда осужденных, явилась положительная тенденция роста показателей обеспечения оплачиваемым трудом осужденных. Так, за текущий год рост численности осужденных, трудоустроенных на производственные объекты учреждений, по сравнению с прошлым годом, составляет 13,5%, количество субъектов малого и среднего бизнеса, разместивших свое производство в учреждениях, выросло в два раза.
– Какие меры принимаются для полного охвата осужденных при вопросе трудоустройства?
– Для решения проблемы трудоустройства руководством Департамента УИС по городу Нур-Султану налажено тесное взаимодействие с акиматами города Нур-Султана и Акмолинской области, представителями общественных организаций, прокуратурой, общественной наблюдательной комиссией. Филиал РГП «Енбек-Аршалы» и учреждения ищут новые рынки сбыта, активно участвуют в проводимых ярмарках и выставках, на которых представляют продукцию, изготавливаемую осужденными.
Мы не намерены останавливаться на достигнутом. В наших планах – продолжить активную работу по трудоустройству спецконтингента, чтобы осужденные имели возможность трудиться, зарабатывать и выплачивать иски.
– Спасибо за беседу.