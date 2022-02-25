Начальник ДП Жамбылской области провел прием граждан

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Еженедельно глава жамбылского гарнизона проводит личные приемы граждан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Начальник департамента полиции Жамбылской области генерал-майор полиции Арманбек Баймурзин провел прием граждан. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Обращения поступали не только от горожан, но и от жителей районов области. Всего было принято восемь человек. Обратившиеся поднимали, в основном, вопросы касательно качества и соблюдения сроков расследования уголовных дел, а также деятельности районных отделов полиции.

Жительница Тараза Оксана Казакова пожаловалась на постоянный шум, доносящийся из увеселительного заведения «Shelby bar».

«Горожане хотят жить в комфортных и безопасных условиях. А для этого, в первую очередь, необходимо обеспечить правопорядок. Радует, что наши жители проявляют активную гражданскую позицию, фиксируют и сообщают через социальные сети о различных правонарушениях», - отметил Арманбек Баймурзин.

Генерал-майор полиции подчеркнул, что некоторые из озвученных вопросов не решить в одночасье, для этого требуется тщательно изучить обстоятельства дела.

Ответственным сотрудникам поручено детально разобраться с каждым обращением и предоставить заявителям полную информацию. Начальник департамента полиции области заверил, что все вопросы будут взяты под его личный контроль.

«Благодаря такому непосредственному диалогу с жителями выявляются проблемные вопросы, требующие незамедлительного решения», - отметили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.