Начальник ДП Алматы: Нам предлагали сложить оружие и сдаться

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главный полицейский Алматы Канат Таймерденов рассказал о деталях массовых беспорядков в начале января в мегаполисе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Начальник ДП города Алматы Канат Таймерденов в интервью журналисту одного из интернет-изданий рассказал, что перед началом попыток штурма здания Департамента полиции бандиты требовали от стражей порядка сложить оружие и сдаться, но получили отказ.

– Вечером 5 января стала поступать оперативная информация, что часть боевиков, которые находились на площади, напали на семь оружейных магазинов и получили боевое оружие – это 1387 единиц было похищено только в Алматы, нарезного, охотничьего, травматического. Не исключаю, что было у них и свое оружие. Примерно в это же время из оперативных источников стало известно о том, что несколько групп хорошо вооруженных и подготовленных людей намерены совершить нападения на административное здание департамента и управлений полиции в разных районах города. Их целью был захват оружейных арсеналов. Об этом было немедленно доложено главе МВД Ерлану Тургумбаеву. В столице было принято решение незамедлительно ввести в действие специальный план по защите зданий полиции и, как выяснилось позже, мера была действительно своевременной, – отметил Канат Таймерденов.

По словам спикера, в первую очередь было важно удержаться потому, что в зданиях находился солидный арсенал оружия.

– Я связался со всеми начальниками отделов полиции и дал команду подготовиться к возможным атакам, чтобы они с личным составом закрепились на местах. И, действительно, около 19:00 часов вечера к нашему зданию стали стягиваться группы вооруженных людей. Сначала были угрозы, требования сдаться. Но после того, как они получили отказ, начались попытки штурма. Мы уже говорили, что только на здание Департамента всего за ночь было 27 атак. Ближе к утру нам действительно потребовалась помощь. Где-то около 03:00-04:00 часов ночи у нас уже заканчивались патроны. Когда мы сообщили об этом министру, он дал команду Национальной гвардии, и на бронированном спецтранспорте им удалось прорваться к нам и доставить боеприпасы. На тот момент мы еще не понимали, как скоро все это закончится, – уточнил Таймерденов.



