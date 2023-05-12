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Начальник департамента полиции Костанайской области покинул свой пост

Автор:  
Жанна Мусабаева
12 Мая 2023, 11:59
Начальник департамента полиции Костанайской области покинул свой пост Фото: пресс-служба ДП Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Начальника департамента полиции Костанайской области Ерлана Омарбекова переведут в другой регион. Об этом теперь уже экс-начальник департамента полиции Костанайской области сообщил в сети Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Следуя к новому месту службы и покидая Костанай, хотел бы выразить слова благодарности жителям региона, общественности, местным исполнительным, правоохранительным и специальным органам, личному составу департамента полиции Костанайской области, которые с первых дней поддержали меня в совместной работе. Именно здесь были реализованы новые проекты, я получил опыт руководителя самостоятельного подразделения и всегда с огромной теплотой буду вспоминать Костанайскую область. Здесь познакомился с замечательными людьми, руководителями, обрел новых друзей, соратников и указом Президента, по представлению министра МВД РК, мне присвоено звание генерал-майора полиции. В этом огромная заслуга всего региона», - сказано в посте.

Ерлан Омарбеков отметил и активную гражданскую позицию костанайцев, которые были готовы сообща с полицией работать на благо правопорядка.

«Уверен, что костанайская полиция будет и впредь справляться с поставленными задачами, а регион будет развиваться и процветать», - подытожил Ерлан Омарбеков.

Ранее сообщалось, что начальником департамента полиции Карагандинской области назначен генерал-майор полиции Санжар Адилов.


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