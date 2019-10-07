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Начальник департамента полиции Акмолинской области отстранен от исполнения обязанностей
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев отстранил начальника Департамента полиции Акмолинской области от исполнения служебных обязанностей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.
«В связи с проведением досудебного расследования в отношении заместителя начальника А. Садуова и начальника управления финансового обеспечения С.Жумалиной по подозрению в совершении коррупционного преступления начальником Департамента полиции генерал-майором Б. Биляловым подан рапорт об освобождении от занимаемой должности», - говорится в сообщении.
Отмечается, приказом министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева исполняющим обязанности начальника Департамента полиции Акмолинской области назначен генерал-майор полиции Арманбек Баймурзин, возглавляющий Департамент криминальной полиции МВД РК.
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