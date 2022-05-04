4 Мая 2022 07:44

Начальник ДЧС Мангистауской области вылетел на поиски пропавших рыбаков

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Пропавших рыбаков продолжают искать на Каспии третьи сутки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Сети появилась ориентировка на пропавших мужчин. В полиции подтвердили данную информацию.

«3 мая в 15.00 начальник ДЧС Мангистауской области подполковник Мурат Муханов на вертолете вылетел на поиски пропавших на море в Тупкараганский район», - сообщила пресс-служба ДЧС.

В поисковых работах от департамента задействованы две единицы техники, две лодки и девять спасателей, вертолет МИ-8 АО «Казавиаспас». Задействован малый сторожевой корабль «Орал» с 10 военнослужащими войсковой части 29011 Военно-морских сил и волонтеры.

Как сообщалось ранее, в ночь на 30 апреля гражданин РК, 1994 года рождения, и гражданин Узбекистана, 1983 года рождения, на металлической лодке вышли в море для рыбной ловли и до сих пор не вернулись.

ДЧС Мангистауской области предупреждает, что при получении штормового предупреждения купаться и выходить в море на плавательных средствах запрещается.