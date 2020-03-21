Нацгвардия усилила патрулирование в Нур-Султане и Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С первых дней чрезвычайного положения в Казахстане бойцы Национальной гвардии усилили охрану общественного порядка и безопасности, а также охрану особо важных государственных и стратегических объектов по всей республике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.

«В столице ежедневно на патрулирование улиц выделяется более 600 военнослужащих. Кроме того, по отдельному маршруту между блокпостами действуют круглосуточно в две смены 72 военнослужащих. Совместно с сотрудниками полиции на 18 автопатрулях они организовывают безопасное передвижение транзитных транспортных средств через объездную дорогу. Помимо всего гвардейцы совместно с сотрудниками правоохранительных органов и санэпидемстанции, а также военнослужащими Министерства обороны усилили охрану на въезде и выезде из столицы на семи блокпостах по периметру», - говорится в сообщении.

Отмечается, дежурство организовано в несколько смен по 12 часов, все лица, задействовавшие в обеспечении правового режима ЧП обеспечены средствами индивидуальной защиты.

«На данный момент въезд в Нур-Султан разрешен для всех категорий граждан, но начиная с 00:00 часов 22 марта въезд и выезд будет запрещен, за исключением транспорта, который будет обеспечивать жителей медикаментами и продуктами питания», - отметили в пресс-службе.

Военнослужащие Нацгвардии усилили охрану и в Алматы, для обеспечения охраны общественного порядка и безопасности ежедневно с 9:00 до 01:00 выделяется более 900 военнослужащих. Непосредственно гвардейцами в южной столице в эти дни обеспечивалось оцепление многоэтажных жилых домов, где были выявлены очаги заражения.

Всего безопасность и правопорядок на улицах городов страны обеспечивает более 4 тысяч военнослужащих Нацгвардии.