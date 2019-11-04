Нацгвардия представила трейлер фильма Qazbat

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 21 ноября в широкий прокат выходит художественный фильм «Qazbat», снятый отечественной кинокомпанией «Аю Синема» и телеканалом «Qazaqstan». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.

Фильм основан на реальных событиях 7 апреля 1995 года, когда военнослужащие 7-й сводной роты внутренних войск Казахстана в Пшихарвском ущелье Таджикистана подверглись дерзкому нападению со стороны боевиков из сопредельной стороны.

Рассказывается о 4-х парнях, которым по 19-20 лет. Это собирательные образы всех военнослужащих, выполнявших боевые задачи на таджикско-афганской границе. В фильме также есть командир взвода, представляющий образ целого ряда боевых офицеров, таких как Марат Ахметов, Берик Омаров, Кайрат Сатпаев и многих других, которые достойно несли службу.

Кинокартина, автором идеи которого является главнокомандующий Национальной гвардией РК генерал-лейтенант Руслан Жаксылыков, снята съемочной группой во главе с режиссером Аскаром Узабаевым. Главный оператор - постановщик фильма - Максим Задарновский.

В фильме снимались Даурен Сергазин и Ринат Дошибеков, Халык Рахат, Дияс Мырзахмет, Шарифбек Закиров и Индира Шынболаткызы.

Национальная гвардия никогда не забывает своих героев. Продвигая идею экранизации их подвига, оставляет память о них, проявляет дань уважения павшим.

По плану его создателей телевизионная версия одноименного фильма будет транслироваться на телеканале «Qazaqstan» 7 апреля следующего года– к 25-летию со дня этого памятного боя.