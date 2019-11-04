-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:00
-
-
вчера 18:27
-
-
-
-
-
-
вчера 16:07
-
-
-
-
вчера 15:15
-
-
-
вчера 13:55
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 10:31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
02.11.2019 23:11
-
-
-
-
02.11.2019 21:12
-
02.11.2019 21:00
-
-
02.11.2019 19:53
-
02.11.2019 19:17
-
02.11.2019 19:00
-
-
-
-
-
-
-
02.11.2019 16:42
-
02.11.2019 16:29
-
02.11.2019 16:11
-
02.11.2019 16:00
-
-
-
02.11.2019 14:54
-
02.11.2019 14:37
-
02.11.2019 14:15
-
-
Нацгвардия представила трейлер фильма Qazbat
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 21 ноября в широкий прокат выходит художественный фильм «Qazbat», снятый отечественной кинокомпанией «Аю Синема» и телеканалом «Qazaqstan». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.
Фильм основан на реальных событиях 7 апреля 1995 года, когда военнослужащие 7-й сводной роты внутренних войск Казахстана в Пшихарвском ущелье Таджикистана подверглись дерзкому нападению со стороны боевиков из сопредельной стороны.
Рассказывается о 4-х парнях, которым по 19-20 лет. Это собирательные образы всех военнослужащих, выполнявших боевые задачи на таджикско-афганской границе. В фильме также есть командир взвода, представляющий образ целого ряда боевых офицеров, таких как Марат Ахметов, Берик Омаров, Кайрат Сатпаев и многих других, которые достойно несли службу.
Кинокартина, автором идеи которого является главнокомандующий Национальной гвардией РК генерал-лейтенант Руслан Жаксылыков, снята съемочной группой во главе с режиссером Аскаром Узабаевым. Главный оператор - постановщик фильма - Максим Задарновский.
В фильме снимались Даурен Сергазин и Ринат Дошибеков, Халык Рахат, Дияс Мырзахмет, Шарифбек Закиров и Индира Шынболаткызы.
Национальная гвардия никогда не забывает своих героев. Продвигая идею экранизации их подвига, оставляет память о них, проявляет дань уважения павшим.
По плану его создателей телевизионная версия одноименного фильма будет транслироваться на телеканале «Qazaqstan» 7 апреля следующего года– к 25-летию со дня этого памятного боя.
- Более 140 голов КРС водворили на «штрафстоянку» в ВКО
- Три человека погибли в ДТП в Западно-Казахстанской области
- Актоты Райымкулова: Туркестан - исторический и духовный центр тюркских народов
- Столичные полицейские изъяли крупную партию героина
- 95-летие Рабиги Сыздык отметили в Алматы
- Роль Марата Оспанова в становлении Казахстана обсудили в Актобе
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана