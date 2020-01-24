Нацгвардейцы задержали вора благотворительных пожертвований в Усть-Каменогорске
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Житель Усть-Каменогорска украл деньги из ящика для пожертвований в одном из торговых центров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.
В пресс-службе сообщили, что 23 января, около 19 часов 30 минут, на канал «102» ЦОУ управления полиции областного центра поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина европейской внешности зашел в торговый дом и вскрыл благотворительный ящик.
«Дождавшись, когда в холле торгового центра осталось мало людей, горожанин тайно вскрыл ящик для пожертвований, и похитил из него около двадцати тысяч тенге», - уточнили в пресс-службе.
Младший сержант Азат Ульянов и рядовой Ердос Кикбай задержали вора. Им оказался 20-летний молодой человек. Задержанный был доставлен в Иртышский отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
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