Нацгвардейцы проголосовали в Атырау на выборах

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Голосование на закрытом избирательном участке №75, расположенном в воинской части №5546 Национальной гвардии Республики Казахстан в городе Атырау, началось в 06:00. Все военнослужащие уже проголосовали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Служащие в Атырау военнослужащие приняли активное участие в выборах. Большинство из нацгвардейцев голосовали впервые. Один из них рядовой Бакытжан Салимов из Актобе.

«Сегодня я впервые в жизни принял участие в выборах. Я хочу, чтобы наша страна развивалась и дальше. Верю, что новый состав депутатов будет способствовать решению первоочередных вопросов, которые волнуют жителей страны, чтобы они защищали интересы народа. Я надеюсь, что будут созданы условия для молодежи: и в устройстве на работу, и в получении жилья», - сказал Бакытжан Салимов.

Голосование на закрытом избирательном участке №75, расположенном в воинской части №5546, прошло с соблюдением всех требований выборного законодательства.