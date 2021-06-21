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    13:14, 21 Июнь 2021 | GMT +6

    Нацфонд выполнил роль подушки безопасности для страны – Наталья Годунова

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Наталья Годунова призвала пересмотреть подходу к управлению Национальным фондом страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Исполнение республиканского бюджета 2020 году осуществлялось в кризисных условиях, характеризующихся жесткими ограничительными мерами, вызванными пандемией COVID-19 и рекордным падением цен на нефть. Однако благодаря принятым по поручениям Главы государства мерам, правительству удалось предотвратить серьезный спад экономики Казахстана и снизить последствия от внешних шоков, о чем сейчас было сказано», – сказала Наталья Годунова на совместном заседании палат парламента.

    Она подчеркнула, что нужно искать новые источники доходов.

    «Нацфонд в очередной раз выполнил роль подушки безопасности для страны. Тем не менее, для всех очевидно, что на фоне кардинального изменения мировой экономики необходим поиск новых источников сырьевых доходов и пересмотр подхода к управлению средствами Национального фонда. 96% поступлений 2020 года фонда было истрачено», – констатировала глава Счетного комитета.

    Ранее Наталья Годунова призвала ужесточить ответственность за нерациональное привлечение и использование внешних займов.

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