«Нацфонд – детям» является стимулом для молодых семей – многодетная мама

АККОЛЬ. КАЗИНФОРМ – Граждане Казахстана активно обсуждают Послание Президента страны. Своим мнением о Послании поделилась мама пятерых детей Камила Оразалина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В семье Аскара и Камилы Оразалиных пять детей, младшим девочкам–близнецам всего полтора года.

«1 сентября получился насыщенный день. Всей семьей выехали с утра из дома. Трехлетнего сына отвезли в садик, затем поехали на школьную линейку со старшими девочками, потом муж поехал на работу, а я с маленькими детьми слушала обращение Президента по телевизору», - говорит Камила.

«Предложение Президента открыть специальные накопительные счета детям до достижения ими 18 лет за счет 50% ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда я оценила не только как мама, но и как кредитный эксперт. Это большая поддержка и забота государства о подрастающем поколении», - делится впечатлением женщина.

Глава семьи Аскар работает инженером Центра космической связи «Акколь». Он считает, что это решение - стимул укреплять и увеличивать свою семью.

«Мечтаю, что жена подарит мне еще одного сына, у которого, надеюсь, будет этот специальный счет от Нацфонда», - смеется многодетный папа.

Молодым супругам чуть более 30 лет, на жизнь они не жалуются.

«Папа у нас работает один, но все нормально. Девочек собрали в школу, средний сын в садике, малышей вот тоже определяем в ясли. Я спешу выйти на работу. В Послании есть хорошие предложения: увеличить до 1,5 лет выплаты по уходу за ребенком, бесплатно предоставлять школьную форму для детей из малообеспеченных семей, фиксирование до 2028 года пенсионного возраста у женщин до 61 года. Это очень важные и нужные изменения, которые вызывают надежду на улучшение жизни казахстанцев и веру в нашего Президента», - сказала Камила Оразалина.

Ранее сообщалось, что специальные счета откроют на имя всех детей, которым нет 18 лет на момент вступления в действие данной нормы (2024 год). Отчисления будут производиться в иностранной валюте до достижения детьми совершеннолетия.

1 сентября Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента РК. С полным текстом Послания Главы государства можно ознакомиться здесь.



