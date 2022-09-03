РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:36, 03 Сентябрь 2022 | GMT +6

    «Нацфонд – детям» является стимулом для молодых семей – многодетная мама

    None
    АККОЛЬ. КАЗИНФОРМ – Граждане Казахстана активно обсуждают Послание Президента страны. Своим мнением о Послании поделилась мама пятерых детей Камила Оразалина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В семье Аскара и Камилы Оразалиных пять детей, младшим девочкам–близнецам всего полтора года.

    «1 сентября получился насыщенный день. Всей семьей выехали с утра из дома. Трехлетнего сына отвезли в садик, затем поехали на школьную линейку со старшими девочками, потом муж поехал на работу, а я с маленькими детьми слушала обращение Президента по телевизору», - говорит Камила.

    «Предложение Президента открыть специальные накопительные счета детям до достижения ими 18 лет за счет 50% ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда я оценила не только как мама, но и как кредитный эксперт. Это большая поддержка и забота государства о подрастающем поколении», - делится впечатлением женщина.

    Глава семьи Аскар работает инженером Центра космической связи «Акколь». Он считает, что это решение - стимул укреплять и увеличивать свою семью.

    «Мечтаю, что жена подарит мне еще одного сына, у которого, надеюсь, будет этот специальный счет от Нацфонда», - смеется многодетный папа.

    Молодым супругам чуть более 30 лет, на жизнь они не жалуются.

    «Папа у нас работает один, но все нормально. Девочек собрали в школу, средний сын в садике, малышей вот тоже определяем в ясли. Я спешу выйти на работу. В Послании есть хорошие предложения: увеличить до 1,5 лет выплаты по уходу за ребенком, бесплатно предоставлять школьную форму для детей из малообеспеченных семей, фиксирование до 2028 года пенсионного возраста у женщин до 61 года. Это очень важные и нужные изменения, которые вызывают надежду на улучшение жизни казахстанцев и веру в нашего Президента», - сказала Камила Оразалина.

    Ранее сообщалось, что специальные счета откроют на имя всех детей, которым нет 18 лет на момент вступления в действие данной нормы (2024 год). Отчисления будут производиться в иностранной валюте до достижения детьми совершеннолетия.

    1 сентября Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента РК. С полным текстом Послания Главы государства можно ознакомиться здесь.



    Теги:
    Регионы Казахстана Общество Акмолинская область Послание Президента РК-2022 Мнения Послание Президента РК
    Сейчас читают
    03:00, 01 Октябрь 2023
    Банды Швеции: страну захлестнула волна убийств
    02:22, 01 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в пяти городах Казахстана
    01:57, 01 Октябрь 2023
    Ремонт котельных завершают в Семее
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!