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«Наццентр казахских пород собак» начнет работать с июля 2023 года

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
8 Июня 2023, 15:50
«Наццентр казахских пород собак» начнет работать с июля 2023 года Фото: t.me/aqorda_resmi

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С 1 июля начнет работать «Национальный центр казахских пород собак». Об этом сообщил заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК Андрей Ким на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер напомнил, что в январе 2023 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в законодательство по вопросам сохранения казахских пород собак.

«В Законе предусматривается создание «Национального центра казахских пород собак», который будет являться структурным подразделением Республиканского государственного казенного предприятия «Охотзоопром» Комитета лесного хозяйства и животного мира. Его открытие планируется в июле текущего года. Национальный центр будет заниматься сохранением и воспроизводством казахских пород собак, будет обучать специалистов по работе с этими породами. В том числе, кинологической деятельностью, разводить чистопородных собак казахских пород, выдавать свидетельства о происхождении, вести единую родословную книгу. Также, совместно с юридическими и физическими лицами, занимающимися сохранением казахских пород собак, будут доработаны стандарты пород, будут организовываться испытания, выставки и смотры», – сказал Андрей Ким.

По его словам, в Национальном центре будут также разработаны научно-технические программы воспроизводства казахских пород собак, будет проводиться обучение экспертов-кинологов.

Ким также сообщил, что в октябре 2022 года Республиканская бюджетная комиссия поддержала сумму 1,4 миллиарда тенге, на 2023, 2024, 2025 годы.

В этом году средства будут выделены после 1 июля. Финансирование предусматривается по двум направлениям. Первое – на ведение деятельности по сохранению и воспроизводству казахских пород собак. То есть, на содержание Национального центра, где будут обучаться специалисты по работе с казахскими породами собак. Второе направление – государственный социальный заказ на организацию и проведение полевых испытаний собак, выставок и смотров.

К данной работе будут привлечены общественные объединения. На 2023 год запланировано израсходовать на госсоцзаказ 198 миллионов тенге.


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