Наццентр экспертизы приостановил тестирование физлиц на коронавирус в пяти городах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальный центр экспертизы Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан временно приостановил ПЦР-тестирование для физических лиц на коронавирусную инфекцию в городах Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Караганде, Уральске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт центра.

«В связи с большим количеством исследований по государственному заказу на выявление коронавирусной инфекции COVID-19 методом ПЦР (контактные лица, пациенты, работники медицинских служб и другие) тестирования по городам Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Караганда, Уральск для физических лиц временно приостановлены», - сообщается на сайте центра.