Нацбанк выпустил коллекционные монеты «QAZAQSTANNYŃ ASTANASY – NUR-SULTAN»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальный банк Казахстана выпускает в обращение коллекционные монеты «QAZAQSTANNYŃ ASTANASY – NUR-SULTAN» из серии «Выдающиеся события и люди» из серебра с составной частью из золота номиналом 1 000 тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

Информация о дате продаж монет будет дополнительно размещена на официальном сайте Национального банка.

Монеты номиналом 1 000 тенге, общей массой 62,2 грамма, из серебра 925/1000 пробы, массой 46,2 грамма с составной частью из золота 999/1000 пробы, массой 16 грамма, качеством изготовления «proof», диаметром 50 мм, изготовлены тиражом 1 000 штук.

Монеты обязательны к приему на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета, переводов, размена и обмена во всех банках Республики Казахстан.

Монеты выпускаются в сувенирной упаковке и снабжены номерным сертификатом качества Национального банка Казахстана на государственном, русском и английском языках.

Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.