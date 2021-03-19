+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -18 °С
Алматы: 1 °С
USD 419.17 EUR 500.57
RUB 5.69 CNY 64.5
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Нацбанк выпустил коллекционные монеты «QAZAQSTANNYŃ ASTANASY – NUR-SULTAN»

19 Марта 2021 11:06
Поделиться:
Нацбанк выпустил коллекционные монеты «QAZAQSTANNYŃ ASTANASY – NUR-SULTAN»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальный банк Казахстана выпускает в обращение коллекционные монеты «QAZAQSTANNYŃ ASTANASY – NUR-SULTAN» из серии «Выдающиеся события и люди» из серебра с составной частью из золота номиналом 1 000 тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

Новости по теме
Свыше 35 трлн тенге потратили казахстанцы на безналичные платежи за год
Более 2300 золотых слитков приобрели казахстанцы в феврале Нацбанк представил обновленные прогнозы экономики Казахстана на 2021-2022 годы Национальный банк РК примет новое решение по сроку обмена банкнот образца 2006 года

Информация о дате продаж монет будет дополнительно размещена на официальном сайте Национального банка.

Монеты номиналом 1 000 тенге, общей массой 62,2 грамма, из серебра 925/1000 пробы, массой 46,2 грамма с составной частью из золота 999/1000 пробы, массой 16 грамма, качеством изготовления «proof», диаметром 50 мм, изготовлены тиражом 1 000 штук.

Монеты обязательны к приему на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета, переводов, размена и обмена во всех банках Республики Казахстан.

Монеты выпускаются в сувенирной упаковке и снабжены номерным сертификатом качества Национального банка Казахстана на государственном, русском и английском языках.

Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.


Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Экономика  
Поделиться:
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив