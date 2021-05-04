Нацбанк выпустил коллекционные монеты JUBAN MOLDAGALIEV.100 JYL и TORAŃǴY

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальный Банк Казахстана сообщает о начале продаж с 5 мая 2021 года коллекционных монет JUBAN MOLDAGALIEV.100 JYL из серии «Выдающиеся события и люди» и TORAŃǴY из серии «Флора и фауна Казахстана», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка РК.

Монеты будут доступны для покупки через интернет-магазин kazcoins.nationalbank.kz.Для этого пользователям необходимо пройти регистрацию и создать личный кабинет.

На аверсе в центральной части коллекционной монеты JUBAN MOLDAGALIEV.100 JYL изображен Государственный герб Республики Казахстан. Слева и справа – элементы национального орнамента. По окружности монеты – надпись QAZAQSTAN ULTTYQ BANKI • NATIONAL BANK OF KAZAKHSTAN. В нижней части – надпись «100 TEŃGE», обозначающая номинал монеты.

На реверсе монеты расположено портретное изображение Жубана Молдагалиева. Слева от изображения – надписи «100 JYL», «2020», обозначающие юбилейную дату и год чеканки. В верхней части монеты расположена надпись JUBAN MOLDAǴALIEV.

Монета изготовлена из сплава мельхиор МН 25 массой 15 граммов, диаметром 33 мм, качества brilliant uncirculated, номиналом 100 тенге, тиражом 7 000 штук.

Монеты выпускаются в сувенирной упаковке и предназначены для продажи по коллекционной стоимости.

Монета TORAŃǴY (Туранга) – тополь разнолистный. Внесен в Красную книгу Казахстана. У разных народов есть свои почитаемые деревья, считающиеся священными и овеянные легендами. У японцев это сакура, у европейцев – дуб, у индейцев – секвойя, у африканцев – баобаб. У древних номадов таким деревом, которому поклонялись как священному, считалась туранга.

На лицевой стороне (аверсе) монет в правой части изображен Государственный герб Республики Казахстан в обрамлении коллажа из животных и растений. Слева изображение товарного знака (логотипа) Национального Банка и надписи «200 TEŃGE» на монете из сплава мельхиор качества изготовления рrооf-like и «100 TEŃGE» на монете из сплава нейзильбер качества изготовления brilliant uncirculated, обозначающие номинал монеты. По окружности – надписи QAZAQSTAN ULTTYQ BANKI и NATIONAL BANK OF KAZAKHSTAN.

На оборотной стороне (реверсе) – изображение тополя туранга на фоне пустынного бархана (выполненное с применением технологии золочения на монете из сплава мельхиор качества рrооf-like), в правой верхней части – надписи TORAŃǴY и POPULUS DIVERSIFOLIA (латинское название вида).

Монеты из сплава мельхиор и нейзильбер имеют идентичные изображения аверса и реверса.

Монеты изготовлены:

- из сплава мельхиор МН 25 массой 15 граммов, диаметром 33 мм, с золочением, качества рrооf-like, номиналом 200 тенге, тиражом 7 000 (семь тысяч) штук;

- из сплава мельхиор МН 25 массой 15 граммов, диаметром 33 мм, качества brilliant uncirculated, номиналом 100 тенге, тиражом 10 000 (десять тысяч) штук;

- из сплава нейзильбер МНЦ 15-20 массой 11,17 грамма, диаметром 31 мм, качества uncirculated, номиналом 100 тенге, тиражом 100 000 (сто тысяч) штук.

Коллекционные монеты номиналом 200 и 100 тенге обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, без ограничения размениваются и обмениваются во всех банках Республики Казахстан.

Монеты из сплава мельхиор качества изготовления proof-like выпускаются в сувенирной упаковке. Монеты из сплава мельхиор качества изготовления brilliant uncirculated выпускаются в специальной полиграфической упаковке.

Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.